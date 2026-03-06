トラックが信号機に衝突です。 こちらは6日朝早く、大分県大分市で起きた事故の瞬間をとらえた防犯カメラの映像です。 防犯カメラの映像 この事故でトラックの男性運転手1人が軽いけがをしましたが、巻き込まれた歩行者や車はありませんでした。 大分市明野北に設置された防犯カメラの映像です。6日午前5時すぎ、走行中のトラックがスピードを落とすことなく信号機に衝突。 衝撃で車体が揺れ、部品のよ