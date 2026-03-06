大分県内のほとんどの公立の中学校で6日、卒業式が行われました。 卒業生たちは支えてくれた人たちへの感謝の思いを胸に、慣れ親しんだ学び舎から巣立っていきました。 大分市の王子中学校では卒業生253人が門出の日を迎えました。 大分市の王子中学校 式では姫野宏明校長が1人1人に卒業証書を手渡し「ドキドキしながら夢に挑戦し、輝く未来を作り上げてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。 そして、卒業