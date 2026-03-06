日本銀行大分支店安徳久仁理支店長 アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続く中、日本銀行大分支店は6日、県内企業からすでに「マイナスの影響が生じうる」との不安の声が聞かれていることを明らかにしました。 ◆日本銀行大分支店安徳久仁理支店長「ホルムズ海峡を通過して運ばれてくる原油などの調達が、長期間にわたって難しくなるということがあれば鉱工業生産全体を下押しする可能性が高くなる」 日銀大分