2月、警察学校を卒業した新人警察官たちは県内各地の警察署に配属され、今、それぞれが安全や安心を守る仕事に取り組んでいます。 今回、そのうちの1人に密着。 配属されて1か月経った今の思いを聞きました。 黒木悠巡査 2月、警察学校の初任科課程を卒業した黒木悠巡査19歳です。 ◆黒木悠巡査「人の役に立てる仕事がしたくて、 警察官という仕事は人の1番そばで仕事ができるので、県民の安心安全を守ること