大分県大分市の大分港に停泊していた貨物船の部屋で覚せい剤を所持していた疑いでベトナム国籍の船員の男が逮捕されました。 覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍でパナマ船籍の貨物船の船員ブイ・タイム・トゥム容疑者30歳です。 大分港に停泊していた貨物船 大分海上保安部によりますと5日昼過ぎ大分市西ノ洲の大分港に停泊中の貨物船を立ち入り検査したところ、ブイ容疑者の部屋で0.01グラ