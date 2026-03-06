大分県内の大学生と企業の社員が一緒に考えた地域活性化のアイディアの発表会が5日、大分市で行われました。 アイディア発表会 発表会を行ったのは、トヨタカローラ大分などが中心となって活動する「おおいた創生研鑽会」です。メンバーは県内の大学生や企業の社員などで大分の課題解決や活性化のアイディアを話し合っています。 テーマは「若者が大分県に根付き、生涯を過ごせるまちづくり」