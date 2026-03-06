妻の後押しでアトツギの決断 大分市佐賀関で100年以上の歴史を紡ぐ古山乳業。大分県内の学校給食やスーパーなどを中心に商品を卸している。 この会社を引き継ぐのが銀行員から転身した5代目。妻の後押しで家業を引き継ぐ決断をした。 1915年創業の「古山乳業」 午前6時、早朝から稼働する工場で牛乳やヨーグルトが製造されていく。 ここは1915年創業の「古山乳業」。大分市佐賀関に拠