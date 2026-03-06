【バーミンガム（英国）共同】バドミントンの全英オープン第4日は6日、英国のバーミンガムで各種目の準々決勝が行われ、女子ダブルスで福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組は韓国ペアに0―2で敗れた。