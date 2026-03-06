栃木県警本部栃木県小山市の住宅で昨年11月、男らが侵入し、住人に重傷を負わせる事件があり、県警が強盗致傷などの疑いで20代の男を近く逮捕する方針を固めたことが6日、捜査関係者への取材で分かった。既に同容疑で男4人が逮捕、起訴されており、県警は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与し、20代の男はリクルーターだったとみて全容解明を進める。捜査関係者によると、事件では指示役が秘匿性の高い通信アプリを使い、