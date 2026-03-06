ボートレースからつの「第１０回楽天銀行賞」は６日に開幕した。栄田将彦（４７＝山口）は３Ｒ、４コースからまくって１着。３６号機は「普通。乗り心地がいいのでレースはできそう」とまずまずだ。「このアドバンテージを生かして頑張りたい」と、短期決戦では大きな白星スタートにモチベーションもアップしている。２か月のＦ休みから復帰２節目。「そこは大丈夫。普通にレースできている」と実戦勘も不安はない。２日目以