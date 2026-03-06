侍ジャパンの藤平尚真投手（２７＝楽天）が、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組の台湾―日本戦（東京ドーム）で２番手として登板。３回２死満塁のピンチでマウンドに上がり、見事な火消しを見せた。先発・山本の後を受け、３回２死満塁で登板。リン・アンコーをフォークで空振り三振に仕留め、冷静にピンチを切り抜けた。藤平は「回の途中から行くのは、この大会で僕たちの役目。しっかりこなせてよかった」と振り返ると、山本から「ナ