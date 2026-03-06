スニーカーもいいけれど、たまには足元の印象をきゅっと引き締めたい日もある。そんな気分にハマるのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめローファー」。カジュアルコーデに合わせてもどこか品良く、通勤スタイルに合わせればきちんと感がぐっとアップ。大人世代の毎日にちょうどいい、頼れる1足をチェック。 足元から品格を！ きれいめ派のためのローファー