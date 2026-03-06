◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本（６日・東京ドーム）日本は１３得点を奪って快勝発進。２回には大谷翔平（ドジャース）の満塁本塁打を皮切りに一挙１０得点した。１イニング１０得点はＷＢＣでは２０２３年に米国が１次ラウンドのカナダ戦で１回に９得点した試合などを上回り、１イニングの得点では大会最多となった。◇２回の日本の猛攻村上四球牧左安打源田死球若月捕邪飛大谷右越え満塁本塁打近