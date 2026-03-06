HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）の1stアルバム『JUKE BOX』が6月3日にリリースされることが発表され、あわせて新アーティスト写真が解禁された。また、同アルバムより新曲「hate you? love you?」のミュージックビデオも公開された。HOKUTOとして初めてのCDリリースとなる本作は、“音楽のおもちゃ箱”というコンセプトのもと制作された。ポップ、R&B、ダンスミュージックなどジャンルに縛られることなく、多彩な楽曲を“箱の