子どもの頃に作って遊んだ“どろだんご”。18歳以上の“大人”を対象にしたイベントが大阪市内で開催され、参加者や主催者にどろだんご作りの魅力を聞きました。イベント名は、『大人のための♡ムダに没入する どろだんご』。18歳以上が対象で、“正解”・“失敗”という言葉を使わず、上手さも競わない、ただ“どろだんご作り”に没頭するイベントです。主催したルクア大阪によると、今回のイベントのチケットは予約を開始し