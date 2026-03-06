香港の街中に掲げられた中国と香港の旗【香港共同】香港紙、星島日報（電子版）は6日、日本でも大ヒットした香港映画「トワイライト・ウォリアーズ決戦！九龍城砦」の3作目に木村拓哉さんの出演が予定されていたが、中止になったと報じた。日中関係の緊張が影響したとしている。星島日報によると、木村さんは出演を承諾し、台本を受け取っていた。撮影は今月から始まる見通しで、別の俳優が加わるという。