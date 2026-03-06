侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）と、元西武の松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）が6日、テレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。侍ジャパンが13―0で7回コールド勝ちを収めたWBC初戦の台湾戦を解説した。世界一連覇へ快勝スタート。まず栗山氏は「最高の入り方、初戦はしましたね」と振り返った。注目の大谷翔平の打順は1番。松坂氏は「大事な初戦で先行。チームを乗せるの