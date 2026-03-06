ボートレース若松のミッドナイトボートレース「西部ボートレース記者クラブ杯」は6日の6日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。2022年9月26日〜10月1日以来と久々の水面で、土山卓也（39＝福井）が見事な走りを見せている。準優勝戦9Rは2、3コースが握り合う内容となり、4コースから好展開をとらえて2番手に浮上。昨年10月13日の浜名湖以来、36回目の優勝戦進出を決めた（若松