言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、空欄が言葉の「真ん中」にあることを意識して、共通する2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□きこ□□けも□□すヒント：周囲の人とのコミュニケーションに関する言葉も入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解：えか正解は「えか」でした。▼解説今回の正解となる言葉は、