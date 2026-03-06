俳優の小沢仁志が6日、映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。「皆今日はありがとうな。まだまだきょう初日だからね。ここからよ。皆1回見たら安心して帰らないようにね」と複数回の観賞を呼びかけた。暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。小沢も劇中でダンスを披露。「あんなに稽古して、ダンス甲子園のラストのダンス俺間違えてる」とまさかの告白。