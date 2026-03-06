◇米女子ゴルフツアーブルーベイLPGA第2日（2026年3月6日中国ブルーベイGC＝6712ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、7位で出た古江彩佳（25＝富士通）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算7アンダーで首位と4打差の4位に浮上した。昨年覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は3アンダーで16位につけ、原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は2アンダーの23位、桜井心那（21＝ニトリ）は1アンダーで