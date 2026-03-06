栃木県小山市で昨年11月、男らが住宅に押し入る事件があり、県警が強盗致傷などの疑いで20代の男を近く逮捕する方針を固めたことが6日、捜査関係者への取材で分かった。県警は匿名・流動型犯罪グループが関与したとみている。