俳優の椎名桔平が6日、映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。撮影は約1年半前に行われ「真夏の暑いときにダンスの稽古を一生懸命やりました」と振り返った。作品を鑑賞し、自信のダンス姿を見た後の観客を前に「たらっと冷や汗が」と話すも、主演のSnowMan佐久間大介が「最高でした」と絶賛した。劇中で松本伊代