ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、日本代表が初戦を迎え、東京ドームで台湾と対戦した。始球式では、人気漫画「ワンピース」の主人公“ルフィ”たちが登場した。（デジタル編集部）始球式を行ったのは、俳優のイニャキ・ゴドイさん。ネットフリックスで配信されている実写版のワンピースで、ルフィ役を務めている。ゴドイさんのほか、ゾロ役の新田真剣佑さんや、ナミ役のエミリー・ラッドさんら「麦わらの