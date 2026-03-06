◇男子ゴルフツアーISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権第2日（2026年3月6日ニュージーランドロイヤル・オークランドアンドグレンジGC（7221ヤード、パー72））第2ラウンドが行われ、7位から出た岡田晃平（24＝フリー）が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算9アンダーでジェイ・マッケンジー（27＝オーストラリア）とともに首位に並んだ。通算2アンダーまでの64人が決勝ラウンドに進み、生源寺龍憲