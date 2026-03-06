【ラハティ（フィンランド）共同】国際スキー・スノーボード連盟は6日、スキー・ジャンプ男子の二階堂蓮（日本ビール）が米国とイスラエルのイラン攻撃の影響で足止めされていたアラブ首長国連邦のドバイを離れたと明らかにした。