インドネシア政府は6日、デジタル空間上での様々な脅威から子どもたちを守るためとして、16歳未満のSNS利用を規制する方針を明らかにしました。インドネシア通信デジタル省の発表によりますと、規制の対象となるのは、ユーチューブやフェイスブック、TikTok、Xなどで、新規のアカウントの開設が禁止され、3月28日から段階的に既存のアカウントも停止されるということです。通信デジタル省は、「デジタル依存やオンライン詐欺といっ