全国農業協同組合中央会＝JA全中の新会長に就任した神農佳人氏（68）が6日に会見し、イラン情勢について、農作業が本格化する時期で燃料代高騰の影響を危惧していると述べました。JAグループの中央組織、JA全中をめぐっては、前会長が全国の農協で活用する予定だった「業務管理システム」の開発に失敗し、巨額の損失を出した責任をとる形で任期途中で辞任していました。6日、新会長に就任した神農佳人氏は会見で、コメの価格につい