巨人は６日に行われたオリックスとのオープン戦（京セラ）に３―２と勝利。阿部慎之助監督（４６）は野手陣の開幕スタメン争いに「蹴落とし合う競争をしているわけじゃない。チームとして高める競争をしてる」とさらなる?相乗効果?を期待した。この日の先発は山崎伊織投手（２７）。初回は先頭の広岡を三飛、続く西川と太田を連続で空振り三振に仕留めて三者凡退とし、上々の立ち上がりを見せた。両者無得点で迎えた２回も見