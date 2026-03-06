女子プロレス「スターダム」で活躍する人気ユーチューバーのフワちゃんが、春の祭典「シンデレラ・トーナメント」１回戦（６日、愛知・中日ホール）で?絶対不屈彼女?安納サオリ（３５）をドローまで追い込んだ。会見では安納に「お局みたいだね！」と挑発していただけに、この日のフワちゃんは狂気モード全開。入場してきた安納に、いきなりドロップキックで奇襲攻撃を仕掛ける。だが、これに激怒した安納から猛攻を浴びせられ