女子プロレス「スターダム」の春の祭典「シンデレラ・トーナメント」が６日の愛知・中日ホール大会で開幕した。初出場となった自称?世界一かわいいレスラー?伊藤麻希は１回戦で非公式ユニット「伊藤リスペクト軍団」に唯一属する仲間で、後輩の古沢稀杏と激突した。試合が始まると古沢から秒殺を狙われた伊藤だったが、ドロップキックで場外に突き飛ばし「稀杏、来いよ！」と挑発。逆片エビ固めで腰に集中攻撃を浴びせ、先輩