新日本プロレス６日の大田区大会で行われたＩＷＧＰジュニアタッグ選手権は、挑戦者の石森太二（４３）、ロビー・エックス（３１）組がロビー・イーグルス（３６）、藤田晃生（２３）組を撃破し、第８１代王者に輝いた。両チームは昨年１１月大阪大会の「スーパージュニアタッグリーグ」公式戦で対戦。石森組が勝利を収めたが、１月大田区大会でのジュニアタッグ王座をかけた４ＷＡＹマッチでは、エックスが藤田からフォール負