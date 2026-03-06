２月米雇用統計詳細労働参加率は６２．０％ ＊民間部門雇用者数 結果-8.6万人 予想6.0万人前回14.6万人（17.2万人から修正） ＊製造業雇用者数 結果-1.2万人 予想-0.2万人前回0.5万人 ＊週平均労働時間 結果34.3 予想34.3前回34.3 ＊労働参加率 結果62.0% 予想62.5%前回62.1％（62.5%から修正）