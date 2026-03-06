◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンが今大会初戦の台湾戦で、２回に主要大会ではいずれも最多となる１イニング７安打で１０得点を奪い、プレミア１２の決勝で敗れた相手に雪辱した。２回に大谷が１号先制満塁弾を放つなど、打線は１３安打１３得点と爆発した。先発の山本が２回２／３、５３球を投げて無安打で勝利投手。救援の藤平、宮城、北山、曽谷も１安打無失点