ボーイズグループ「NCT」の中本悠太が6日、映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。「笑いあり涙ありの最高のダンスエンターテインメント。見れば見るほど一緒に歌ったり踊ったりできると思う。たくさん見て欲しいです」とアピールした。SnowMan佐久間大介が主演。暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。13日には韓国での公開が控える。「普段韓国で活動