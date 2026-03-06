【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝157円44〜54銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1581〜91ドル、182円44〜54銭。朝方発表された2月の米雇用統計が市場予想に反して悪い内容だったため、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の追加利下げ観測が強まり、ドルを売って円を買う動きがやや優勢だった。