HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が、1stアルバム『JUKE BOX』を6月3日にリリース。あわせて新アーティスト写真が公開され、同アルバムより新曲「hate you? love you?」のMVも公開された。 （関連：【映像あり】HOKUTO、大人の雰囲気漂う「hate you? love you?」MV） HOKUTOとして初めてのCDリリースとなる本作は、“音楽のおもちゃ箱”というコンセプトのもと制作。ポップ、R&B、ダンスミュージ