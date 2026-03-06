【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が、6月3日に1stアルバム『JUKE BOX』をリリースすることを発表。併せて、TVアニメ『神の雫』のオープニングテーマとして書き下ろされた新曲「hate you? love you?」のMVが公開された。 ■アルバムのコンセプトは“音楽のおもちゃ箱” HOKUTOとして初めてのCDリリースとなる本作は、“音楽のおもちゃ箱”というコンセプトのもと