2026年3月5日、実写版「ONE PIECE」シーズン2の配信開始が今月10日に迫る中、約46秒のプロモーション映像が公開され、台湾のネットユーザーの注目を集めている。プロモーション映像では、航海に出発しようとするモンキー・D・ルフィが台湾の媽祖廟・鎮瀾宮を訪れる場面が描かれている。海の守護神である媽祖の声を聴く占い「杯筊（ポエ）」を投げ、航海の安全を祈願するというものだ。これは、今月14日に台湾・高雄で開催さ