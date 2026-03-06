2回、声を出す山本＝東京ドーム6日のWBC初戦で先発マスクをかぶった若月（オリックス）は、山本（ドジャース）と2023年の日本シリーズ以来となるバッテリーを組み「日本にいた時よりもやっぱり進化している」と実感を込めた。山本の“専属捕手”として21年からリーグ3連覇を成し遂げ、22年と23年にノーヒットノーランを達成した試合でも球を受けた。心待ちにしていた瞬間は、大舞台の大事な初戦で「楽しさ1割、9割プレッシャー