豪州のパーキンスがチェコ選手からの握手を“辞退”闘争心から来たもので決して悪意はなかった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）豪州代表は6日、チェコ代表に5-1で勝利した。試合開始直後、豪州捕手の握手“辞退”が物議を醸した。これに対し、試合後に言及した。物議を醸したのは初回、チェコ代表の攻撃が始まる場面だった。先頭のミラン・プロコップ内野手が握手を求めるような仕草を見せたが、捕手のロビー・パ