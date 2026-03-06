小さなバッグは荷物が入りきらなくて困ることも……。今回編集部が注目したのは、大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感の「ショルダーバッグ」。大人が持ちやすい上品さがあり、シンプルで合わせやすいデザインを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】からピックアップしました。ぜひ春コーデに取り入れてみて。 小物の整理に便利な8ポケット付き 【SHOO・LA・RUE】「【撥水】縦ファスナー8ポ