◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンの４番手・北山亘基投手（日本ハム）が１回１安打１奪三振無失点の好投を見せた。「投げていてすごく楽しいピッチングができました」と雰囲気を楽しんだ。１３点リードの６回から４番手として登板。先頭打者には台湾のチーム初安打となる右前安打を浴び出塁を許したが、後続は空振り三振、二ゴロ、二ゴロと打ち取り得点は許さなか