俳優の中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の最終回が、3月13日に放送される。K-POP業界を舞台に夢を追う若者たちの絆を描く物語で、最終回には平泉成がゲスト出演。中村演じる音楽プロデューサー・吾妻潤の過去に深い因縁を持つ人物として登場する。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら同作は、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才