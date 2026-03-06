◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー０台湾（2026年3月6日東京D）試合後、2人の超大物に挟まれた源田壮亮にハプニングが起きた。ネットフリックスの試合後インタビューに呼ばれた源田はWBCアンバサダーで俳優の渡辺謙と元巨人監督の原辰徳氏に挟まれ、少々緊張した面持ちだった。世界的名優である渡辺氏からインタビューを受けた源田だが、声が届かない。スペシャルサポーターで嵐の二宮和也が途中でマイクのトラブルに