野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３―０（七回コールド）で大勝した。台湾は２連敗。日本は７日、韓国戦に臨む。（試合の経過は台湾・曽豪駒監督は「（２試合連続無得点の打線は）本調子ではなく、大事な場面で１本が出なかった。残り２試合で改善したい」と話した。