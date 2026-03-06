日本航空（JAL）は、エアバスA350−900型機の18号機（機体記号：JA18XJ）を現地時間3月4日に受領した。フェリーフライトのJL8102便は、同6日午後にエアバスが最終組立工場を置く、フランス・トゥールーズを出発した。羽田空港には翌7日昼ごろにも到着する見通し。JALの国内線用A350-900型機は「X11」と「X12」の2つの客室仕様があり、需要に応じて重整備のタイミングなどで座席数を変更できる。X11はファーストクラス12席、クラスJ