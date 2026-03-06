侍ジャパンがWBC初戦をコールド発進で勝利した(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで行われた1次ラウンド初戦で台湾と対戦。侍打線は13得点を挙げ、13−0の大量リードで7回コールド勝ちを収めた。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！2回、打線に火をつけたのが大谷翔平だ。一死満塁から右翼席へ満塁弾を放つと、この回に一挙10得点を挙げる展開と