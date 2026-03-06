◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手（レッドソックス）が、７回コールド勝ちで終えた初戦の台湾戦（東京Ｄ）を「素晴らしい試合でした」と振り返った。「４番・左翼」で先発出場。５点リードの２回２死一塁では「平常心。追い込まれていたけど何とかつなぐ（意識で）。後ろにどんどんいいバッターがいたので」とカウント１―２から右中間適時二塁打