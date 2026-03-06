◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に先発。２回２／３を投げて３四球も無安打無失点と役割を果たし、勝利投手となった。球数は５３球、最速は１５８キロを計測した。試合後は公式会見に登場。「また日本代表のユニホームでグラウンドに立つことができてすごくうれしく思いましたし、今日